'Kabinet mag van suikerbelasting geen verkapte lastenmaatregel maken'

De voorgenomen suikerbelasting maakt eten en drinken duurder, zonder dat duidelijk is of mensen er gezonder van worden. Het streven naar een gezonder voedingspatroon is belangrijk, maar een brede suikerbelasting is daarvoor geen passend instrument. Het kabinet moet eerst aantonen dat deze maatregel werkt, uitvoerbaar is en consumenten niet onnodig raakt. Dat zegt Cees-Jan Adema van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Indus

'Het probleem is dat de belasting vooral zekerheid biedt over hogere lasten. Het kabinet rekent op structurele opbrengsten, terwijl een effectieve gezondheidsmaatregel juist minder geld oplevert als mensen minder belaste producten kopen', aldus Adema. 'Daardoor dreigt gezondheid ondergeschikt te worden aan budgettaire opbrengst.'

Effect op gezondheid onzeker

Daar komt bij dat huishoudens met lage inkomens relatief hard worden geraakt. Ook kunnen consumenten uitwijken naar goedkopere alternatieven, producten zonder de belasting of winkels over de grens. Dat maakt het effect op gezondheid onzeker, maar de economische gevolgen voor consumenten en ondernemers heel concreet.

Ademan: 'Het kabinet moet daarom eerst helder maken welke doelen het precies wil bereiken, hoe wordt vastgesteld of de maatregel daadwerkelijk leidt tot gezondere keuzes en minder overgewicht en hoe opbrengsten worden ingezet voor preventie, leefstijl en productverbetering. Zonder die onderbouwing wordt de suikertaks geen gezondheidsbeleid, maar een prijsverhoging op boodschappen.'