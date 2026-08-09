Gestolen auto rijdt in op politie

Bij een achtervolging is de bestuurder van een gestolen auto met valse kentekenplaten in Uden zaterdagavond ingereden op een politiewagen. Daarbij raakte een agent licht gewond.

Om 18.20 uur op zaterdag 8 augustus kreeg de politie een melding van een auto met een caravan die zou rijden in de omgeving van Uden. De auto zou vermoedelijk valse kentekenplaten hebben en betrokken zijn bij de diefstal van een caravan eerder die dag in Vianen (nabij Utrecht). Op de N264 bij Uden kregen de dienders het voertuig in het oog met daarin drie mannen. De bestuurder en twee inzittenden. Daarop ontstaat een achtervolging.

Op de Rondweg bij Volkel stopte de auto en wist één van de inzittenden razendsnel de caravan te ontkoppelen. Die bleef achter en de verdachten gingen er weer vandoor. Op Liessentweg in Uden stopte de auto opnieuw, ging in zijn achteruit en reed vol in op de achtervolgende politiewagen die inmiddels ook stil stond. Eén politieman raakt licht gewond en de politiewagen raakte zwaar beschadigd. Daarom kon de achtervolging op de verdachten niet vervolgd worden. De gestolen auto werd korte tijd later met flinke schade teruggevonden aan de Walravenstraat in Uden. De inzittenden waren er vandoor.

De politieman die licht gewond raakte is behandeld in het ziekenhuis en kon daarna weer naar huis.

Onderzoek

De politie is een onderzoek opgestart. Daaruit is inmiddels gebleken dat zowel de auto waar de verdachten in reden als de caravan gestolen zijn. De caravan eerder op de dag in Vianen, de auto is mogelijk afkomstig uit Engeland. Wij doen uitgebreid technisch onderzoek, kijken naar bruikbare camerabeelden en hopen getuigen te spreken.