Uitingen zangeres Sophie ‘witte mannen naar achteren' niet strafbaar

De uitingen van zangeres Sophie Straat tijdens het festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. 'Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant. De twee aangiftes die het OM ontving naar aanleiding van het optreden worden daarom niet verder opgepakt', zo laat het OM vandaag weten.

'Witte mannen naar achteren'

Zangeres Sophie Straat trad op zondag 14 juni 2026 op bij het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. Voorafgaand aan haar laatste nummer nodigde zij bepaalde groepen uit om naar voren te komen (vrouwen, mensen van kleur en queermensen). Vervolgens herhaalde zij meerdere malen ‘witte mannen naar achteren.’ Na toetsing komt het OM tot de conclusie dat hiermee strafrechtelijk geen sprake is van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld.

Andere lading

Woorden die in eerste instantie discriminatoir overkomen kunnen door de samenhang een andere lading krijgen, waardoor van discriminatie in strafrechtelijke zin geen sprake meer is. Met haar uiting ‘alle witte mannen naar achteren’ bedoelt Sophie Straat naar oordeel van het OM dat witte mannen die bij haar concert vooraan staan (vrijwillig) wat ruimte zouden moeten maken voor vrouwen, queer-personen en mensen van kleur zodat die kunnen deelnemen aan een moshpit tijdens haar optreden.

'Bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk omdraaien'

In de samenhang van haar optredens moet de uiting worden gezien als een symbolische of activistische oproep om bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk om te draaien of aandacht te vragen voor inclusie. Daarom moet de uiting in de visie van het OM niet worden opgevat als een bevel dat alle witte mannen moeten vertrekken vanwege negatieve eigenschappen van die groep. Om dezelfde reden kan ook niet worden gesteld dat de uiting aanzet tot haat, discriminatie of geweld.

Klacht indienen via gerechtshof artikel 12 Sv

De aangevers zijn door het OM geïnformeerd. Als zij het niet eens zijn met de beslissing kunnen zij op grond van artikel 12 Sv een klacht indienen bij het gerechtshof.