Vrouw overleden na schietincident in woning, verdachte aangehouden

Na een schietincident in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag is vannacht een vrouw overleden. Het gaat om de bewoonster van het huis. Na een zoektocht kon de verdachte in een andere woning worden aangehouden.

Rond 2.10 uur vannacht kreeg de politie de melding van het schietincident in de Haagse woning. De hulpdiensten troffen op de New York-singel een zwaargewonde vrouw. De hulp die haar geboden werd mocht niet meer baten. De verdachte is na het incident gevlucht in een auto. Rond 3.45 uur kon er een verdachte worden aangehouden. Niet lang daarna werd ook een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen en werd het voertuig dat vermoedelijk bij de vlucht is gebruikt geborgen.