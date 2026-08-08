Politie treedt op bij blokkade A12 in Den Haag

De politie heeft zaterdagmiddag 8 augustus opgetreden nadat een groep van ongeveer 50 actievoerders de A12/Utrechtsebaan in Den Haag had geblokkeerd. Nadat de groep geen gehoor gaf aan het door de burgemeester gegeven bevel tot ontruiming, is de politie overgegaan tot aanhouding. Eén persoon zit langer vast omdat hij een politiemedewerker heeft mishandeld.

Rond 12.05 uur kreeg de politie de melding dat een groep van ongeveer 50 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) de A12/Utrechtsebaan was opgelopen om de snelweg te blokkeren. Het blokkeren van een snelweg is verboden en brengt gevaarlijke situaties met zich mee.

Om 12.15 uur gaf de burgemeester van Den Haag de politie opdracht de snelweg te ontruimen. Een groep van circa 45 actievoerders gaf geen gehoor aan de oproep om vrijwillig gebruik te maken van het beschikbaar gestelde vervoer. Zij zijn daarop aangehouden en verplaatst. De aangehouden actievoerders zijn vervolgens op een locatie aan de rand van de stad weer op vrije voeten gesteld.

Rond 14.20 uur kon de A12/Utrechtsebaan weer worden opengesteld voor het verkeer.

Eén persoon aangehouden na mishandeling agent

Eén persoon weigerde mee te werken aan zijn aanhouding en beet daarbij een politiemedewerker in de arm. De man is daarop aangehouden op verdenking van mishandeling en overgebracht naar een politiebureau. Hij zit nog vast en wordt verhoord.