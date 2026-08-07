800 kg drugs aangetroffen in Amsterdamse haven

Tijdens een reguliere controle op zondag 2 augustus is in de Amsterdamse haven door de Douane 800 kg cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen zaten verstopt in een container van een vrachtschip met daarin cassavemeel.

Het containerschip is afkomstig uit West-Afrika en lag op dat moment afgemeerd in de haven van Amsterdam en was op weg naar Antwerpen. De verdovende middelen zijn na aantreffen direct vernietigd. Het onderzoek naar de betrokkenen bij de invoer van de partij cocaïne is in volle gang.

Het HARC-NZKG team is een samenwerkingsverband van de Douane, Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst (FIOD en de politie. Dit team bestrijdt georganiseerde ondermijnende criminaliteit, grootschalige drugssmokkel en corruptie in het Noordzeekanaalgebied.