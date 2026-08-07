Tropische hitte keert zondag terug met lokaal 32 graden

Na een kortdurende koelere periode stijgt de temperatuur dit weekend opnieuw sterk. Zondag wordt het in grote delen van Nederland tropisch warm met maxima van 30 tot 32 graden.

Zaterdag verloopt zonnig met hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar van 25 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind en het blijft droog. In de nacht naar zondag koelt het af naar 13 tot 16 graden.

Zondag tropisch warm

Zondag wordt nog warmere lucht wordt aangevoerd. In grote delen van het land stijgt de temperatuur naar 30 tot 32 graden. Langs de kust blijft het minder heet met maxima van 26 tot 29 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwesten- tot westenwind, de zon schijnt veelvuldig en het blijft droog.

Neerslagtekort loopt verder op

Het zonnige en warme weer zorgt ervoor dat de neerslagtekorten verder toenemen. Dat heeft gevolgen voor de scheepvaart en de landbouw. Verschillende waterschappen roepen daarom op om zuinig om te gaan met water.

Bron: Weeronline