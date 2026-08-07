Verdachte aangehouden na meerdere geweldsincidenten Amsterdam-West

Naar aanleiding van geweldsincidenten op donderdagavond 6 augustus aan de De Savornin Lohmanstraat in Amsterdam-West heeft de politie een 26-jarige verdachte aangehouden. 'Bij de incidenten raakten vermoedelijk meerdere personen gewond. Ook een politieagent liep tijdens de aanhouding verwondingen op', zo meldt de politie vandaag.

Meerde meldingen van mensen die zijn mishandeld

Rond 20.45 uur ontvangen hulpdiensten meerdere meldingen van mensen die aangeven mishandeld te zijn door dezelfde man. Agenten gaan ter plaatse en signaleren kort daarna de verdachte op straat. Bij zijn aanhouding verzet hij zich en raakt een agent gewond. De verdachte kon kort daarna worden aangehouden in een tuin van een woning aan de Anderiesenstraat.

Meld je bij de politie als slachtoffer

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en komt daarbij graag in contact met getuigen. Wat er precies gebeurd is, staat nog niet vast. Ook vermoedt de recherche nog niet met alle slachtoffers gesproken te hebben. Ben jij slachtoffer, maar heb je nog geen contact gehad met de politie? Bel dan 0900-8844.