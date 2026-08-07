vrijdag, 7. augustus 2026 - 19:40 Update: 07-08-2026 19:47
Acteur Peter Faber overleden
Foto: Screenshot Youtube
Amsterdam
De acteur Peter Faber, bekend uit films als Schatjes en Ciske de Rat, is op 82-jarige leeftijd overleden.
Het was bekend dat de in 1943 geboren acteur geen makkelijke jeugd had gehad. Hij werd vaak geslagen en kreeg weinig liefde. Als tiener besloot Faber door Amsterdam te gaan zwerven.
Naast film en series, stond Faber ook regelmatig op het toneel. De acteur is donderdag na een kort ziekbed overleden.
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