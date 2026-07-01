Gouden Film voor De Film van Rutger, Thomas en Paco 2

Hoofdrolspelers Rutger Vink en Thomas van Grinsven hebben voor hun familiefilm De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 de Gouden Film ontvangen in Breukelen. De film onder regie van Hans Somers heeft 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken. In het vervolg op de eerste film zien Rutger en Thomas hun hond Paco veranderen in een kat. Ze zetten alles in om hun Paco weer als hond terug te zien. Het is de negende Gouden Film die dit jaar aan een Nederlandse film is uitgereikt. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Rutger en Thomas ontdekken dat hun hond Paco plotseling in een poes verandert. Dat is geen toeval want iemand wil alle honden in katten veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco én de andere honden te redden van de vloek.

Over de productie

De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 werd geregisseerd door Hans Somers (De Film van Rutger, Thomas & Paco) die samen met Maarten van den Broek (De Grote Slijmfilm) het scenario schreef. De cast bestaat uit Rutger Vink, Thomas van Grinsven, Eva Van der Gucht, Zafanya Kersten, Sanne Langelaar, Tobias Nierop, Edwin Jonker, Michiel Nooter, Horace Cohen, Tina de Bruin en André Hazes jr.

Blooming Media heeft de film geproduceerd met steun van het Nederlandse Filmfonds en Netherlands Film Production Incentive. Distributeur Splendid Film heeft De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 uitgebracht in 125 Nederlandse bioscopen. De filmopnamen van De Film van Rutger, Thomas & Paco 3 starten in september.

