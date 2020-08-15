Man (52) omgekomen door geweld in Werkendam, politie houdt verdachte aan

In de nacht van vrijdag op zaterdag 8 augustus kwam een 52-jarige man uit Werkendam door geweld om het leven gekomen. 'We hielden toen een verdachte aan die vrijdag 14 augustus is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft vrijdag besloten dat hij langer in voorlopige hechtenis blijft', zo meldt de politie vandaag.

Melding zwaargewonde man aangetroffen in pand

De politie ontving die nacht, rond 01.30 uur, een melding dat een man zwaargewond was aangetroffen in een pand aan de Merwestraat. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde nacht als gevolg van zijn verwondingen overleed.

Onderzoek nog in volle gang

De politie heeft de volgende dag een 41-jarige man die op dat moment in Werkendam verbleef aangehouden. 'De man bevond zich eveneens in het pand en wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Het onderzoek naar de toedracht van het incident is nog in volle gang', aldus de politie.