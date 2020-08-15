De Wunderline tussen Groningen-Leer (DE) gaat rijden

Goed nieuws voor reizigers in Groningen en Noord-Duitsland: de planning is om vanaf begin oktober reizigerstreinen te laten rijden tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. 'Hiermee is de komst van de internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen een stap dichterbij', zo meldt de provincie Groningen.

Opleidingsritten

De voorbereidingen zijn in volle gang. Arriva is inmiddels gestart met de opleidingsritten voor machinisten. Als deze opleidingsritten zijn afgerond, is de spoorlijn naar verwachting begin oktober officieel open voor de treinen met reizigers. Na tien jaar rijden er weer treinen over de Friesenbrücke.

Start Wunderline

De planning is om vanaf begin oktober reizigerstreinen te laten rijden. De dienstregeling voor het traject Groningen-Leer wordt binnenkort zichtbaar in de reisplanners. De snelheid op het traject is verhoogd, de reistijd voor passagiers verkort en de reis van deur-tot-deur is comfortabeler. Het hervatten van de verbinding tussen Groningen en Leer is een belangrijke stap op weg naar de Wunderline: de snelle en internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Internationale verbinding

De provincie Groningen ziet de Wunderline als een belangrijke investering in de toekomst van de noordelijke grensregio. Provincie Groningen, Land Niedersachsen en Bremen werken met Deutsche Bahn (DB) en ProRail intensief samen aan de realisatie. Een goede internationale treinverbinding versterkt de economische samenwerking, maakt duurzame mobiliteit aantrekkelijker en brengt mensen aan beide kanten van de grens dichter bij elkaar. Niet alleen voor toeristen, maar ook studenten, scholieren en werknemers. Hiermee is de Wunderline een belangrijke stimulans voor samenwerking, groei en uitwisseling over de grens.