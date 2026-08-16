Schoonmaakactie langs Noordzeekust levert ruim 4.000 kilo afval en 80.000 peuken op

Afgelopen zaterdag is in Zandvoort de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee afgesloten. 'In twee weken tijd liepen ruim 2.000 vrijwilligers de hele Noordzeekust af om schoon te maken. Stichting De Noordzee vraagt met de opruimactie aandacht voor het plasticprobleem op de stranden en in zee', zo meldt Stichting De Noordzee.

Kleine stukjes plastic en peuken

'Het gaat vooral om kleine stukjes plastic, waaronder draadjes van visnetten, pellets en sigarettenfilters. Dit jaar werden er maar liefst 79.242 peuken gevonden. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden', aldus de stichting.

Plasticvervuiling hardnekkig

Stichting De Noordzee doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar strandafval. Daaruit blijkt dat hoewel de stranden schoner worden, de hoeveelheid kleine plastics op het strand niet afneemt. Kleine plastics zijn veel moeilijker op te ruimen dan groot afval en verspreiden zich snel door het hele ecosysteem. Dat kan potentieel levensgevaarlijk zijn voor dieren en mensen. Juist omdat deze kleine stukjes plastic zo hardnekkig zijn, werden deelnemers gevraagd hier extra goed naar te zoeken.

Peuken grote vervuiler

De opbrengst van dit jaar bevestigt de trend van schoner wordende stranden, maar een hardnekkig plasticprobleem. “Wat betreft sigarettenpeuken is deze editie echt een uitschieter. We vonden dit jaar 53% meer peuken dan vorig jaar. Ontzettend zorgwekkend, want sigarettenfilters bestaan voor 95% uit plastic, vergaan niet en vallen uiteen in microplastics. Eén peuk kan tot 1.000 liter zeewater vervuilen en ze belanden in magen van vogels, vissen en zeezoogdieren”, zegt Ewout van Galen, Directeur van Stichting De Noordzee.

Verbod op plastic filter, rookvrije stranden en internationale afspraken

Met de Tour laat Stichting De Noordzee de stranden schoner achter, maar hamert vooral op preventieve maatregelen. “De plastickraan moet echt dicht, anders is het dweilen met de kraan open. Daarom roepen we de Nederlandse overheid op plastic productie af te remmen met een ambitieus wereldwijd plasticverdrag” zegt Van Galen. Voor sigaretten is de oplossing simpel: een verbod op sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. “De Rijksoverheid en 70 Nederlandse gemeenten steunen deze oproep al, het draagvlak is er, nu is het tijd voor actie. Ook experimenteren steeds meer gemeenten met rookvrije stranden. Ze geven hiermee een helder signaal af: ons strand is geen asbak. Het is belangrijk dat de overige kustgemeenten dit voorbeeld volgen.”

'Bijzondere' vondsten

Naast de vele sigaretten werden er ook weer bijzondere vondsten gedaan: een chocoladereep verpakking uit 1991, plastic flesjes uit China en Maleisië en een oude videoband. Deze vondsten laten zien dat plastic afval niet vergaat, en het zich over de hele wereld verspreidt.