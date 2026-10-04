zondag, 4. oktober 2026 - 14:52 Update: 04-10-2026 14:54

Politie onderschept pakket met drugs

'Aanwijzing voor corruptie binnen politie Rotterdam'
Foto: Archief BON ter Illustratie
Amsterdam

Een opvallend pakketje leidde deze week tot een drugsvondst in Amsterdam: er blijkt een aantal kilo cocaïne in verstopt te zitten. De politie doet onderzoek.

Het pakket uit Colombia was gericht aan een bedrijf op het industrieterrein in Amsterdam-Noord. Echter onderschepte de politie het pakket. De verdovende middelen zijn in beslag genomen om te worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

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