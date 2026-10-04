Meer reisopties met nieuw Limburgs vervoerplan 2027

Gedeputeerde Staten hebben het Vervoerplan 2027 van Arriva vastgesteld. Vanaf zondag 13 december 2026 gaat in Limburg de nieuwe dienstregeling van Arriva in.

Reizigers krijgen meer reisopties, nieuwe verbindingen en betere aansluitingen. Ook worden meer dorpen bereikbaar met het openbaar vervoer en er worden meer elektrische bussen ingezet.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers is blij met het resultaat: “Een goede bus- of treinverbinding zorgt dat je makkelijk naar je werk, school, familie of het ziekenhuis kunt. Met deze nieuwe dienstregeling komen er nieuwe verbindingen bij, krijgen mensen in meer Limburgse dorpen toegang tot openbaar vervoer en verbeteren we aansluitingen. Zo zorgen we er samen voor dat ons openbaar vervoer bereikbaar blijft en dat we mensen helpen om mee te doen. Want elke Limburger telt.’’