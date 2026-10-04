Twee aanhoudingen na beroving met geweld in Haarlem

De politie heeft vrijdag 2 oktober twee 16-jarige jongens uit Almere en Haarlem aangehouden voor betrokkenheid bij een beroving met geweld op het Liewegje in Haarlem op dinsdagavond 22 september.

De aangehouden verdachten zitten op dit moment nog vast.

Een man fietste rond 21.40 uur op het Liegwegje toen zijn weg werd geblokkeerd door twee jongemannen. Ze bedreigden de man en namen persoonlijke spullen van hem mee. Tijdens de beroving ontstond een worsteling, waarbij het slachtoffer gewond raakte. De verdachten vertrokken vervolgens rennend met hun buit.