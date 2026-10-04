zondag, 4. oktober 2026 - 18:03 Update: 04-10-2026 18:07
Politie neemt grote partij softdrugs in beslag
Apeldoorn
Naar aanleiding van informatie heeft de politie vrijdag bij een bedrijf op industrieterrein Stadhoudersmolen in Apeldoorn een hoeveelheid van meer dan 100 kg aan softdrugs aangetroffen.
Over de exacte locatie doet de politie geen uitspraak. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De drugs zijn inmiddels afgevoerd. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de softdrugs.
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