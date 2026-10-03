Verdachte aangehouden na aantreffen overleden man

Het aantreffen van een overleden man op straat aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp vormde vrijdag de start van het onderzoek door een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie. Het TGO gaat ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gebracht. De politie heeft diezelfde dag een 28-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden. Zijn rol wordt verder onderzocht.

Vrijdagochtend 2 oktober rond 09.45 uur ontving de politie een melding dat een overleden persoon was aangetroffen op de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers vonden het slachtoffer in het Haarlemmermeerse Bos. Dit was langs het Mountainbikepad, ter hoogte van de parkeerplaats.

Verder onderzoek door collega’s van de Forensische Opsporing wees uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Het gaat om een 43-jarige man uit Amsterdam.