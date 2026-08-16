zondag, 16. augustus 2026 - 18:35 Update: 16-08-2026 18:48
Scooter in achtertuin volledig verwoest door brand
Foto: Bert van den Berg
Groningen
Een brandmelding zondagochtend bij een woning aan de Grote Leliestraat in de Hortusbuurt in Groningen. Aldaar stond een elektrische scooter in de achtertuin in brand vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting.
Dikke rookwolken
Bij de brand kwamen dikke zwarte rookwolken vrij. Ook uit de woning kwamen rookwolken. Vermoedelijk heeft de woning ook schade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen.