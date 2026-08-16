Man in Oosterhout aangehouden na brand op zolder

Een woning aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus 2026 onbewoonbaar geraakt door een brand. 'De politie startte een onderzoek en daarbij kwam een 26-jarige man uit Oosterhout in beeld. Hij is zondagochtend 16 augustus aangehouden en zit vast voor verder onderzoek', zo meldt de politie vandaag.

Rook uit dak van woning

De hulpdiensten kregen die nacht rond 03.15 uur een melding van een mogelijke woningbrand. Bij aankomst zagen zij rook uit het dak van de woning komen. De brandweer heeft de brand geblust. Niemand was op dat moment in de woning aanwezig.

Onderzoek politie

'Uit voorzorg werden de bewoners van de naastgelegen woningen geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt wat er precies is gebeurd', aldus de politie.