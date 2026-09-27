Tieners in auto van de weg gereden en neergestoken door grote groep personen in Eindhoven

Een grote politie-inzet zaterdagavond op de Remichweg in Eindhoven na een melding van een schietpartij, niet lang daarna gevolgd door een melding van een steekpartij. Dit meldt de politie zondag.

Twee tieners neergestoken

'Er bleken twee personen te zijn neergestoken tijdens een geweldsincident, maar dat er ook geschoten zou zijn is niet vastgesteld. Enige tijd later hielden we vijf verdachten aan, van wie we de betrokkenheid bij de gebeurtenissen onderzoeken', zo meldt de politie.

Auto tieners van de weg gereden

De inzittenden van een auto, waaronder de latere slachtoffers, werden op de Remichweg door een grote groep mensen vanuit meerdere auto’s aangevallen. De auto van de slachtoffers werd door een andere auto van de weg gereden en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

Steekwonden

Vervolgens stapten personen uit meerdere auto’s en werd er op de auto van de slachtoffers ingeslagen. De auto raakte zwaar beschadigd, waaronder kapotte ruiten. Twee inzittenden, een 18-jarige en een14-jarige jongen uit Eindhoven, werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten gingen er vervolgens in meerdere auto’s weer vandoor.

Bedreiging 3e slachtoffer met vuurwapen

Agenten troffen de gewonde slachtoffers aan en verleenden direct eerste hulp. Zij legden bij één van hen een tourniquet aan om een heftige bloeding te stoppen. Een derde jongen, van 14 jaar uit Geldrop, deed aangifte van bedreiging met een vuurwapen door één van de personen uit de groep belagers. Ook deze jongen had kort daarvoor nog in de auto van de slachtoffers gezeten. Uit het onderzoek ter plaatse kwam verder het kenteken van een van de vluchtauto’s van de verdachten naar voren, wat direct onder alle politie-eenheden werd verspreid.

Aanhoudingen

'Dat resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van vijf verdachten, nadat deze auto op de rijksweg A16 bij Zevenbergschen Hoek was getraceerd. Het gaat om mannen tussen de 21 en 31 jaar, afkomstig uit Zoetermeer, Goes, Alkmaar en Delft. Van één verdachte is de woonplaats niet bekend. De vijf verdachten zitten vast en hun auto werd in beslaggenomen', aldus de politie.