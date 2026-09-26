Agent schiet op auto die op hem inrijdt na bedreiging, DSI ingezet

Na een melding van een bedreiging in Asten, waarbij sprake zou zijn van een vuurwapen, hield de politie aan het begin van de nacht twee verdachten aan in Someren. Dit meldt de politie zaterdag.

Ingereden op agent

'Eén verdachte ging er in eerste instantie met z’n auto vandoor en reed in op een agent, waarna door de agent geschoten werd. De bestuurder kon kort daarna echter alsnog worden opgepakt. Er raakte niemand gewond', aldus de politie. De recherche onderzoekt de gebeurtenissen. Twee verdachten zitten vast.

Bedreiging met vuurwapen

Vrijdag aan het einde van de avond kregen agenten de melding vanuit de Uranusstraat in Asten, dat er een bedreiging met een vuurwapen was geweest. De verdachten waren weggereden in een auto en één van hen was een bekende van het slachtoffer.

Uitpraatprocedure

Agenten troffen de auto aan in de Ter Hofstadlaan in Someren, waarop zij de inzittenden met een uitpraatprocedure sommeerden om uit te stappen. Daarbij losten zij een waarschuwingsschot. De inzittenden gingen er te voet vandoor en agenten gingen er achteraan.

Schoten gelost door agent

Eén weggerende verdachte werd kort daarna aangetroffen in de directe omgeving en aangehouden. De tweede verdachte verdween na een korte achtervolging uit het zicht en zag vervolgens kans opnieuw achter het stuur van de auto te stappen. Hij reed in volle vaart weg, waarbij hij inreed op een agent die maar ternauwernood kon voorkomen dat hij aangereden werd. Die trok vervolgens zijn vuurwapen en loste enkele schoten. De auto reed echter door.

Kapotte autoruit

De auto van de verdachte werd later aangetroffen het Wilhelminaplein in Someren. Op dat moment was één ruit van de auto kapot en onderzocht wordt wat daarvan de oorzaak was. In een auto die geparkeerd stond aan de Ter Hofstadlaan werd een kogelgat aangetroffen, mogelijk afkomstig van een schot door de agent. Ook dit is onderwerp van het lopende onderzoek. De agent die bijna werd aangereden doet aangifte van poging doodslag.

Inzet DSI

De tweede verdachte werd na een zoektocht aangetroffen in de buurt van de aangetroffen auto en ook hij werd opgepakt. De verdachten zijn Polen zonder vast woonadres in Nederland en zijn 24 en 41 jaar oud. De Dienst Speciale Interventies (DSI) deed nog een instap in een woning aan de Ter Hofstadlaan, omdat de gevluchte verdachte daar mogelijk binnen zou zijn. Dat bleek niet het geval. Gedurende het onderzoek werd vooralsnog geen vuurwapen aangetroffen.