Begraven, cremeren of resomeren het kan straks met dit nieuwe wetsvoorstel

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 170.000 mensen. Het is belangrijk dat we lichamen van een overledene op een waardige en respectvolle manier behandelen en daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de overledene. 'De huidige Wet op de lijkbezorging, die regels stelt over de omgang met en de bestemming van het lichaam van een overledene, is toe aan modernisering', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Resomeren

Het nieuwe wetsvoorstel, Wet bestemming lichamen overledenen, moet de huidige wet vervangen en biedt meer ruimte voor de bestemming van het lichaam. Zo wordt resomeren toegestaan en komen er meer mogelijkheden voor begraven en cremeren.

Duidelijke regels nodig

Ter bescherming van de menselijke waardigheid, de belangen van de nabestaanden en de volksgezondheid zijn duidelijke regels nodig voor de omgang met het lichaam van een overledene. De huidige Wet op de lijkbezorging bepaalt onder meer dat een arts na een overlijden het lichaam schouwt. De wet bepaalt ook wat er met het lichaam kan gebeuren, bijvoorbeeld begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

Meer mogelijkheden voor de bestemming van het lichaam

Het wetsvoorstel geeft mensen meer mogelijkheden voor het bestemmen van hun lichaam. Een belangrijke verandering is het toestaan van resomeren. Hierbij wordt het lichaam in een basische vloeistof ontbonden.

Twee personen in één kist

Ook bij begraven en cremeren komen nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen twee overledenen samen in één kist worden begraven of gecremeerd. Dit mag ook bij resomeren. Daarnaast wordt het mogelijk om bij begraving een asbus in dezelfde kist bij te zetten. Verder maakt het wetsvoorstel de procedure voor begraven binnen 24 uur na overlijden eenvoudiger

Meer mogelijkheden voor onderzoek naar de doodsoorzaak

Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen om beter vast te kunnen stellen waaraan en onder welke omstandigheden iemand is overleden. De politie krijgt meer mogelijkheden om onderzoek te verrichten aan het lichaam en op de plaats waar het lichaam is aangetroffen om na te gaan of het overlijden mogelijk het gevolg is van een strafbaar feit. Ook krijgt een forensisch arts meer ruimte om nader onderzoek te doen wanneer deze er niet van overtuigd is dat sprake is van een natuurlijke dood. Deze maatregelen moeten de kans verkleinen dat misdrijven onopgemerkt blijven. Daarnaast legt de wet beter vast wanneer na het overlijden handelingen aan het lichaam mogen worden verricht. Dit heeft als doel de lichamelijke integriteit beter te beschermen.