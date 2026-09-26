Eerste lokale grondvorst van dit najaar gemeten

Voor het eerst dit najaar heeft het plaatselijk aan de grond gevroren. Op het meetpunt in Twente daalde de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag 25 september op 10 cm hoogte naar -0,4 graden. 'Dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar, want gemiddeld komt het op 29 september tot de eerste grondvorst na de zomer. Vorig jaar werd al op 24 augustus voor het eerst grondvorst gemeten', zo meldt Weeronline.

Komende nachten minder koud

Op normale waarnemingshoogte, 1,5 meter boven de grond, heeft het niet gevroren. In Hoogeveen was het tot dusver het koudst vannacht en daalde de temperatuur naar 3,6 graden. De komende nachten verlopen minder fris.

Periode zonder vorst

De laatste keer met vorst op klomphoogte was op 21 juli, toen het in Twente -0,1 graden werd. In de periode van 22 juli tot en met 21 augustus heeft het nog nooit ergens in het land aan de grond op een officieel meetpunt gevroren. Op 10 augustus 1986 was het bijna zover, want toen daalde de temperatuur in Twente naar precies 0,0 graden. In datzelfde jaar daalde het kwik op 21 augustus op meetpunt Volkel ook naar 0,0 graden.

De vroegste datum waarop grondvorst na de zomer werd gemeten, is 22 augustus 1973. De temperatuur daalde op meerdere stations tot onder het vriespunt. In Twente werd het zelfs -2,2 graden. Vorig jaar kwam het ook uitzonderlijk vroeg tot vorst aan de grond, met op 24 augustus -0,2 en -0,3 graden in Volkel en Eindhoven. Ook in 1993 kwam het vroeg tot vorst aan de grond. Op 29 augustus daalde de temperatuur in Soesterberg naar -0,4 graden.

Vaak in september grondvorst

In 2024 daalde de temperatuur op 13 september tot onder nul. Ook in de periode 2018 tot en met 2022 kwam de eerste grondvorst na de zomer steevast in september voor. In 2018 was het op 1 september al raak met in Twente -0,4 graden. Gilze-Rijen had op 18 september 2019 de primeur met -0,9 graden. Op 20 september 2020 werd het in Twente -1,3, op 21 september 2021 in Woensdrecht -0,2 en op 20 september 2022 in Eelde -0,4 graden.

In 2016, 2017 en 2023 werd de eerste grondvorst pas in oktober genoteerd. Recordlaat was het in 2014. Pas op 5 november daalde de temperatuur in Eindhoven aan de grond naar -0,5 graden.