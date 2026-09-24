RIVM: 5e persoon overleden door westnijlvirus

Een vijfde persoon die besmet was met het westnijlvirus is komen te overlijden. Dit meldt het RIVM donderdag.

Beet van besmette mug

Sinds de vorige update op 17 september 2026 zijn er 16 nieuwe patiënten met het westnijlvirus gemeld bij het RIVM. 'Een van deze nieuwe patiënten is overleden. Alle nieuwe patiënten kregen het westnijlvirus door de beet van een besmette mug', aldus het RIVM.

Totaal 44 mensen besmet, 5 overleden

Het totaal aantal meldingen van mensen die het westnijlvirus kregen in Nederland staat nu op 44. Bij de meeste mensen werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij in het ziekenhuis waren opgenomen met klachten. In 2026 zijn in totaal vijf patiënten met een westnijlvirusinfectie overleden. Dat is ruim 10 procent van de 44 besmette mensen.

Westnijlvirus

Sinds augustus 2026 zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. Deze aanwijzingen komen uit diagnostiek bij mensen en paarden met klachten, screening door Sanquin Research en wetenschappelijk onderzoek bij vogels en gewone huissteekmuggen.

Besmettingen

De besmettingen vonden plaats in de provincies Zuid-Holland (23), Utrecht (10), Noord-Holland (4), Noord-Brabant (4), Gelderland (2) en Overijssel (1).

Ontwikkeling en verspreiding gevolgd

Artsen, dierenartsen, virologen, epidemiologen en ecologen werken nauw samen om de ontwikkeling en verspreiding van het westnijlvirus goed te volgen en passende maatregelen te nemen.