AI helpt verpleegkundigen wonden sneller vast te leggen bij LUMC

Een nieuwe AI-assistent van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en KickstartAI kan inmiddels verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch voorbereiden op basis van een foto. Uit een eerste pilot blijkt onder meer dat de technologie grotere wonden al relatief nauwkeurig kan opmeten en verpleegkundigen een voorstel voor de rapportage kan geven. Daarmee komt snellere en vaker volledige wondregistratie een stap dichterbij. Dat is relevant, omdat een volledige wondrapportage nu gemiddeld 10,7 minuten kost en mede daardoor slechts bij 10,7% van de relevante contactmomenten volledig wordt vastgelegd.

De AI-assistent analyseert een foto van een wond en doet vervolgens een voorstel voor verschillende onderdelen van het verslag, zoals de grootte van de wond en het zichtbare weefsel. De verpleegkundige controleert de uitkomst, past die waar nodig aan en blijft altijd verantwoordelijk voor het definitieve patiëntendossier.

Juist bij wondzorg is consequente verslaglegging belangrijk. Zorgverleners willen kunnen zien of een wond kleiner wordt, hoe het weefsel verandert en of het herstel de goede kant op gaat. Als die informatie steeds op dezelfde manier wordt vastgelegd, kan de ontwikkeling van een wond beter over de tijd worden gevolgd en beschikken verschillende zorgverleners over dezelfde uitgangsinformatie.

Eerste resultaten

Voor het automatisch opmeten van wonden werd het model getest op 12 bestaande wondcasussen, waarbij de uitkomsten zijn vergeleken met de oorspronkelijke metingen. Bij wonden van vijf centimeter en groter bedroeg de gemiddelde afwijking 6,8% voor de lengte en 11,4% voor de breedte.

Daarnaast beoordeelden drie ervaren wondverpleegkundigen bij 150 bestaande wondcasussen hoe goed het model de wond afbakent en verschillende soorten zichtbaar weefsel herkent. Deze analyse vormt de basis voor het automatisch voorbereiden van onderdelen van het wondverslag.

De test laat daarmee zien dat AI al verschillende onderdelen van het registratiewerk kan voorbereiden. Tegelijkertijd werd duidelijk waar verdere verbetering nodig is, onder meer bij het automatisch herkennen van de precieze grenzen van een wond. De beoordelingen en correcties van de verpleegkundigen leveren daarvoor nieuwe, door experts gecontroleerde data op waarmee de modellen verder kunnen worden getraind. “Het belangrijkste resultaat is dat we nu zien dat AI daadwerkelijk delen van het tijdrovende registratiewerk kan voorbereiden”, aldus Alexander van Someren, Product Manager at LUMC Cairelab. “Als we dit verder kunnen verbeteren, wordt het voor verpleegkundigen makkelijker om wonden vaker en op een consistente manier vast te leggen.”

Van model naar werkende toepassing

Het TAIME-project komt voort uit de Nationale AI Challenge 2025, een initiatief van KickstartAI en de AI Coalition for the Netherlands (AIC4NL). Ook Cairelab, het expertisecentrum van het LUMC voor de verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie in de zorg, is bij het project betrokken. Cairelab richt zich op het vertalen van veelbelovende AI-technologieën naar verantwoord gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk.

De volgende stap is een pilot met echte patiënten. Daarin wordt onderzocht hoeveel tijd de toepassing in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk kan besparen en of verpleegkundigen hierdoor vaker volledige wondverslagen kunnen maken. Voor deze fase worden de modellen verder verbeterd en wordt de toepassing voorbereid op integratie in de dagelijkse werkprocessen van de wondzorg.

Voor deze volgende fase zoekt het LUMC ook samenwerkingspartners. Daarbij gaat het onder meer om andere ziekenhuizen die wonddata kunnen delen om de modellen robuuster te maken, en om leveranciers van medische software en startups die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van TAIME.

“Voor ons krijgt AI pas echt betekenis wanneer het de stap maakt van experiment naar dagelijkse praktijk en een concreet probleem oplost. Met TAIME bouwen we niet alleen aan een praktische toepassing voor de wondzorg, maar leren we ook wat ervoor nodig is om AI daadwerkelijk te integreren in het werk van zorgprofessionals. Die lessen willen we delen, zodat ook andere zorgorganisaties sneller de stap van pilot naar praktijk kunnen maken,” zegt Erick Webbe, CEO van KickstartAI.

