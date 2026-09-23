Overheid kwam 8 miljard euro tekort in eerste helft van 2026

In de eerste helft van 2026 bedroeg het tekort van de overheid 8 miljard euro. De overheidsschuld kwam halverwege 2026 uit op 524 miljard euro, gelijk aan de stand van eind 2025. Dat komt neer op 43,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het tekort in de eerste helft van 2026 is het grootste tekort van een eerste jaarhelft na 2021, toen de overheidsfinanciën te lijden hadden onder de coronacrisis. In 2025 bedroeg het tekort halverwege het jaar bijna 5 miljard euro.

Het overheidstekort als percentage van het bbp komt op jaarbasis, van het derde kwartaal 2025 tot en met het tweede kwartaal 2026, uit op 1,9 procent.

Uitgaven sterker gestegen dan inkomsten

In de eerste helft van 2026 gaf de overheid 273 miljard euro uit, 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna de helft van de overheidsuitgaven gaat naar sociale uitkeringen, die met 8 miljard euro stegen. De apparaatskosten van de overheid (zoals salarissen en de aankoop van goederen en diensten) namen met 5 procent toe tot 92 miljard euro. De afdrachten aan de Europese Unie waren bijna 2 miljard euro hoger.

De overheidsinkomsten stegen in de eerste helft van 2026 met 4 procent tot 265 miljard euro. Vooral de loon- en inkomstenheffing en btw droegen bij aan de stijging, deze stegen namelijk met 5 miljard euro (7 procent) en 2 miljard euro (5 procent). Daar staat tegenover dat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting daalden met 1 miljard euro naar 28 miljard euro.