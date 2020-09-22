Prijsstijging koopwoningen vlakt in augustus verder af

In augustus waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was de prijsstijging 3,9 procent. De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen vlakt sinds eind 2024 vrijwel onafgebroken af. Ten opzichte van juli 2026 daalden de prijzen met 0,1 procent in augustus. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van juli dalen de prijzen van koopwoningen een fractie

Ten opzichte van juli daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in augustus met 0,1 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In augustus lagen de prijzen gemiddeld 17,8 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Minder transacties bestaande koopwoningen in augustus

Het Kadaster maakte bekend dat het in augustus 18 886 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2026 zijn 156 028 woningen verkocht, ruim 4 procent meer dan een jaar eerder.

In augustus was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 503 523 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.