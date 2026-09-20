Geweld tegen politie en 24 aanhoudingen bij demonstratie Malieveld

Tijdens de manifestatie werd de sfeer grimmig en keerde een deel van actievoerders zich met geweld tegen de politie. Zij gooiden vuurwerk naar agenten, pleegden vernielingen en droegen gezichtsbedekkende kleding, ondanks de afspraak met de organisatie van de demonstratie dat zij dit niet zouden doen. Ook maakte een deel van de actievoerders zich schuldig aan antisemitische leuzen en gebaren. Dit wordt, net zoals, het gebruikte geweld niet getolereerd. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Noodbevel

De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. Daarbij is ook de waterwerper ingezet. Toen de onrust aanhield, heeft de locoburgemeester van Den Haag besloten de demonstratie te beëindigen en een noodbevel uit te vaardigen.

Aanhoudingen

Nadat het noodbevel van kracht werd, heeft de ME de actievoerders verwezen in de richting van het Centraal Station. Daarbij zijn velen van hen gecontroleerd voordat zij zelf hun weg konden vervolgen. In totaal zijn bij de ongeregeldheden 24 actievoerders aangehouden voor onder andere het niet voldoen aan het noodbevel en verboden wapenbezit.