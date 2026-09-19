Jongen valt van rijdende trein bij Uitgeest

Een jongen is gewond geraakt nadat hij van de buitenkant van een rijdende trein viel. De politie kreeg hier op zaterdag 19 september 2026 om 01.20 uur een melding over.

Vrienden van de jongen zaten in de trein en vertelden dat hij te laat was om in te stappen op station Uitgeest. Toen de trein ging rijden, zagen zij hem plotseling aan de treindeur hangen. Korte tijd later konden ze de jongen niet meer zien. De vrienden kwamen tot de conclusie dat hij was gevallen en schakelden direct de hulp in van het NS-personeel en andere hulpdiensten.

Hoge snelheid

Meerdere reizigers meldden aan de politie dat er een persoon aan de buitenzijde van de trein hing. Volgens deze getuigen viel de jongen er op hoge snelheid vanaf. De trein reed uit de richting van Uitgeest en is in Assendelft tot stilstand gebracht. Het treinverkeer is direct stilgelegd.

Naar het ziekenhuis

De politie en andere hulpdiensten startten een zoektocht over het spoor. Vanuit een politiehelikopter werd de jongen vrij kort na de val langs het spoor bij de N203 gezien; tussen Uitgeest en Krommenie. Hulpdiensten konden via een sloot bij het slachtoffer komen. De jongen is vervolgens met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

NS en ProRail:

"Dit soort acties op en rond het spoor en de trein zijn levensgevaarlijk, doe het niet!"