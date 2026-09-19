Aanhouding na verwonding met steekwapen Leidsestraat

Amsterdam

In de nacht van vrijdag 18 september op zaterdag 19 september 2026 rond 01.40 uur stonden twee agenten op de Prinsengracht. Zij hoorden geschreeuw vanuit de Leidsestraat en besloten op dat geluid af te gaan. Al snel bleek dat er meer aan de hand was. Eén persoon was verwond met een steekwapen. Een verdachte werd kort daarna aangehouden, dat bleek later een 19-jarige uit Den Haag te zijn.