Drie aanhoudingen in onderzoek naar explosie Kolfschotenstraat

De politie heeft drie mannen aangehouden in verband met een explosie die afgelopen zomer plaatsvond in Amsterdam-Zuidoost. De drie verdachten zitten vast voor nader onderzoek.

In de nacht van vrijdag 17 juli op zaterdag 18 juli vond rond 03.50 uur een explosie plaats bij de voordeur van een wooncomplex aan de Kolfschotenstraat in Zuidoost. Meerdere deuren raakten daarbij beschadigd en er ontstond veel glasschade. Niemand raakte gewond. Naar aanleiding van de explosie werd met spoed cameratoezicht ingesteld in de omgeving.

Het onderzoek leidde de recherche naar twee minderjarige verdachten: Amsterdammers van 15 en 17 jaar oud. Zij konden op dinsdag 8 september worden aangehouden. Een week later hield de recherche een derde verdachte aan, een 18-jarige Amsterdammer, eveneens op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee minderjarige verdachten zijn eerder al voorgeleid en voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld.