Maandverwachting: kans op nazomerweer neemt vanaf zondag toe

Vanaf zondag neemt de buienkans af en stijgt de kans op een aantal rustige en mogelijk warme nazomerdagen. Bij een zuidelijke of zuidoostelijke wind kan de temperatuur oplopen naar 20 tot 25 graden

De komende dagen blijft het eerst wisselvallig. Een westelijke wind voert geregeld buien of regen aan, maar tot volledig verregende dagen en grote neerslagsommen komt het niet. Tussen de buienzones door schijnt soms de zon en liggen de temperaturen vaak tussen 17 en 19 graden.

Windrichting bepaalt temperatuur

Vanaf zondag breekt een drogere periode aan met kans op bovengemiddelde temperaturen. Hoe warm het wordt, hangt af van de windrichting. Bij wind uit het zuiden of zuidoosten neemt de kans op warm en zonnig nazomerweer toe, met temperaturen van 20 tot 25 graden.

Bij een noordelijke of noordwestelijke wind blijft Nederland gevoeliger voor bewolking en een enkele bui vanaf zee. Op dit moment is er een goede kans op een aantal mooie nazomerdagen.

Tijdens heldere en windstille omstandigheden neemt ook de kans op mist of lage bewolking toe. Doordat de zon aan kracht verliest en de nachten langer worden, kan deze grijzigheid steeds hardnekkiger worden.

Begin oktober nog rustig, daarna wisselvalliger

Begin oktober verandert er waarschijnlijk weinig. Richting het midden van de maand lijkt de wisselvalligheid toe te nemen. Regengebieden en buien vanaf de Atlantische Oceaan komen dichterbij en ook in het Middellandse Zeegebied neemt de buienkans waarschijnlijk toe.

Daardoor kan in Nederland een zuidwestelijke tot zuidelijke wind opsteken, waarmee zachte en vochtige lucht wordt aangevoerd. De temperatuur ligt normaal rond 17 graden, maar in de loop van oktober wordt verwacht dat de temperatuur een aantal graden hoger uitvalt. Dat zachtere weer gaat dus wel samen met een toenemende kans op buien.