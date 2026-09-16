Gasbelasting stijgt, stroombelasting daalt: energierekening € 180,- hoger in 2027

De energiebelasting op gas stijgt in 2027 met 2,61% naar € 0,7457 per m³. De belasting op stroom daalt juist met 3,92% naar € 0,1065 per kWh. Samen met de stijgende netbeheerkosten betekent dat voor een gemiddeld tweepersoonshuishouden een energierekening van € 2.702,04 in 2027. Dat is ongeveer € 180,- meer dan dit jaar. Dat blijkt uit een doorrekening van vergelijkingswebsite Overstappen.nl op basis van het Belastingplan 2027 en de tarieven van netbeheerder Liander. Van die stijging komt € 171,- uit de netbeheerkosten en € 8,- uit de belastingen. De tarieven in het oorspronkelijke Belastingplan bleken onjuist, zo bevestigde het ministerie van Financiën.

Belasting op gas omhoog, belasting op elektriciteit omlaag

Het kabinet verlaagt de belasting op elektriciteit en verhoogt die op aardgas. De stroombelasting per kWh gaat omlaag van € 0,1108 naar € 0,1065. Per kuub gas stijgt de belasting van € 0,7267 naar € 0,7457. Beide tarieven zijn inclusief btw. De vermindering energiebelasting blijft vrijwel gelijk. Dit is het vaste bedrag dat een deel van het basisverbruik onbelast houdt. Dat bedrag gaat van € 628,96 naar € 628,69.

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 2.500 kWh en 1.000 m³ gas pakt het belastingdeel per saldo € 8,- hoger uit. Huishoudens die veel gas verbruiken, merken meer van de verhoging. Wie alleen stroom afneemt, ziet het belastingdeel gemiddeld juist met 3,92% dalen.

Netbeheerkosten grootste deel van de stijging

De kosten voor het transport van stroom en gas stijgen veel harder dan de belastingen. Bij netbeheerder Liander lopen de tarieven voor stroom en gas samen op van € 744,66 naar € 915,93 per jaar. Dat is een stijging van € 171,27, oftewel 23%.

Ook bij andere netbeheerders gaan de tarieven omhoog. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt de gemiddelde stijging landelijk uit op ongeveer 20%. De netbeheerkosten staan los van het verbruik en van de keuze voor een leverancier, omdat de netbeheerder per regio vastligt.

Energie-expert Romy Nijssen van Overstappen.nl licht toe: "De aandacht ging op Prinsjesdag vooral naar de energiebelasting, maar dat is niet waar de grootste stijging in zit. Van de € 180,- die een gemiddeld huishouden volgend jaar meer betaalt voor energie, komt € 171,- uit het transportdeel van de rekening. Aan die kosten kunnen consumenten zelf niets veranderen."

Kleine huishoudens gaan er procentueel het meest op achteruit

Omdat de netbeheerkosten een vast bedrag zijn, gaat elk huishouden in 2027 ongeveer hetzelfde bedrag meer betalen dan in 2026. De rekening van een eenpersoonshuishouden stijgt met € 180,-, die van een driepersoonshuishouden met € 188,-.

Procentueel pakt dat verschillend uit. Voor een eenpersoonshuishouden komt de stijging neer op 9,4% van de jaarrekening. Bij twee personen gaat het om 7,1% en bij drie personen om 6,3%. Ook huishoudens zonder gasaansluiting ontkomen niet aan extra energiekosten. Bij een verbruik van 3.000 kWh daalt het belastingdeel met 3,92%, maar stijgt de totale rekening toch met 11,7% naar € 928,- per jaar.

In tien jaar tijd is de gasbelasting verviervoudigd

Over een langere periode verschuift het beeld verder. In 2017 betaalde een huishouden € 0,2491 belasting per m³ gas. In 2027 is dat € 0,7457, een stijging van 199%. De stroombelasting ging in dezelfde periode juist met 31% omlaag.

De netbeheerkosten bij Liander stegen sinds 2017 met 148%, van € 368,81 naar € 915,93. Daarmee stegen de kosten voor deze post veel harder dan de energierekening als geheel.