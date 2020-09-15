Prinsjesdag 2026: welvaart valt en staat met de kracht van de economie

De Nederlandse economie is sterk, ondanks economische schokken en wereldwijde onzekerheid. Daarbij maakt het kabinet middelen vrij voor de koopkracht van huishoudens. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2027 en het Belastingplan 2027, die minister Heinen van Financiën vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Welvaart

Om Nederland welvarend te houden, wil het kabinet economische groei stimuleren. Het zet vol in op 3 pijlers: investeren, hervormen en internationaal samenwerken. Om private investeringen te bevorderen moeten knelpunten rondom netcongestie, regeldruk en vergunningverlening worden weggenomen. Hervormingen moeten zorgen voor productiviteitsgroei en een groter arbeidsaanbod. Internationale samenwerking is cruciaal om Nederland sterk te houden in een tijd waarin de internationale verhoudingen onder grote druk staan.

Valt en staat met de kracht van de economie

Minister Heinen: “Of we het nu hebben over onze veiligheid, onze sociale voorzieningen, of de kansen die we volgende generaties willen geven, het valt of staat met de kracht van onze economie. En juist die staat onder druk. Economische groei moet daarom weer een nationale opdracht worden. Daarvoor zullen we moeten investeren, hervormen en internationaal sterker samenwerken. Gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een randvoorwaarde, en die worden met deze begroting gewaarborgd.”

Belangrijkste maatregelen

Uit de cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat huishoudens er volgend jaar in doorsnee 0,1%-punt op achteruitgaan, onder andere als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen prijzen. Het kabinet neemt maatregelen die de koopkracht van huishoudens in doorsnee met 0,2%-punt verbeteren ten opzichte van de eerdere raming. Daarnaast wordt opgeteld € 1,4 miljard lastenverlichting geboden aan de pomp door middel van accijnskorting op benzine en diesel.

Investering in infrastructuur

Ook investeert het kabinet incidenteel € 1,5 miljard en structureel € 300 miljoen in infrastructuur. Om de woningbouw te stimuleren wordt jaarlijks € 425 miljoen via beleidsmaatregelen geïnvesteerd in woningbouwcorporaties om zo hun capaciteit te vergroten om meer woningen te bouwen. Ten aanzien van de energietransitie wordt een subsidie van € 1,3 miljard beschikbaar gesteld voor de opslag van CO2 met als doel investeringen los te trekken. Daarnaast wordt de komende 3 jaar jaarlijks circa € 370 miljoen ingezet voor internationale samenwerking, onder meer ten behoeve van Oekraïne.

Definitief vormgeven van belasten werkelijk rendement in box 3

Het kabinet is van mening dat zorgvuldig gekeken moet worden naar de definitieve vormgeving van het belasten van werkelijk rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om het nieuwe box 3-stelsel op werkelijk rendement door te ontwikkelen naar een vermogenswinstsystematiek. Het kabinet zal daarom de komende periode concrete en breed gedragen voorstellen doen om daar naartoe te werken in lijn met de afspraken in het coalitieakkoord. Deze zullen bij het eerstvolgende budgettaire besluitvormingsmoment worden verwerkt.

Samenwerking met het parlement, medeoverheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven is cruciaal om de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland voor staat effectief aan te pakken. Met deze Miljoenennota maakt het kabinet een beweging naar de polder om aan tafel te komen en in gesprek te gaan. Het besluit om de AOW-leeftijd direct één-op-één aan de levensverwachting te koppelen is definitief geschrapt. Ook is de in het coalitieakkoord opgenomen maatregel om het maximumdagloon met 20% te verlagen geschrapt. Verder is besloten een aantal voorgenomen maatregelen op de sociale zekerheid met een jaar uit te stellen. Dit biedt ruimte voor het kabinet en de polder om met elkaar in gesprek te gaan over de hervormingen in het socialezekerheidsstelsel en een breed sociaal akkoord te sluiten.

Overheidsfinanciën

Het kabinet zet onverminderd in op begrotingsdiscipline en trendmatig begrotingsbeleid. Tijdens de kabinetsperiode blijft het tekort onder de 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld onder de 60% van het bbp. Het tekort zal in 2027 uitkomen op 2,9% en geleidelijk dalen tot 2,2% in 2030. De schuld neemt gaandeweg toe van 45,6% in 2026, 46,9% in 2027 tot 48,9% in 2030. Gezonde overheidsfinanciën zijn cruciaal. Zonder ingrijpen verschuiven de uitgaven steeds meer naar consumptieve uitgaven terwijl de overheid de schaarse middelen juist wil inzetten om te investeren in economische groei.

Belastingplan 2027

In het pakket Belastingplan zitten voorstellen waarmee het kabinet zorgen uit de samenleving over bijvoorbeeld de woningbouw adresseert. Naast het schrappen van de renteaftrekbeperking, wil het kabinet dit doen door de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties te schrappen. Daarnaast heeft het kabinet de intentie het tarief van de overdrachtsbelasting voor investeerders te verlagen van 8% naar 7% per 2027.

Verder wil het kabinet de maatregelen voor de afvalsector aanpassen, zodat afvalverbrandingsinstallaties extra tijd krijgen om te verduurzamen, en om te voorkomen dat Nederlands afval in het buitenland verbrand wordt. Het kabinet wil dit doen door de tariefsverhogingen van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing voor de industrie langzamer te laten stijgen dan eerder gepland. Ook worden maatregelen voorgesteld die het belastingstelsel beter laten werken en bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën. Regelingen die niet meer doen waarvoor ze bedoeld waren of die te complex zijn geworden voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn, worden afgeschaft. Dit helpt ook de uitvoeringsdiensten. Met deze voorstellen zorgt het kabinet ervoor dat het belastingstelsel ook in 2027 verder verbetert.