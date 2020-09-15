Prinsjesdag voor Defensie: geld om te vechten, vol te houden en te vernieuwen

Het defensiebudget voor 2027 wordt begroot op € 28,9 miljard. 'Dit geld is nodig voor een krijgsmacht die afschrikt, vecht, dat zo lang mogelijk volhoudt en vernieuwt', zo meldt het ministerie van defensie dinsdag.

Investeringen in nieuw materiaal

Van het bedrag gaat ongeveer € 14,8 miljard naar defensiepersoneel, militaire operaties en militaire steun aan Oekraïne (ruim € 3 miljard). Circa € 14,1 miljard wordt geïnvesteerd in nieuw materieel, innovatie en vastgoed. Ook gaat er geld naar logistiek, munitie en voorraden. Defensie heeft meer militairen, reservisten en burgermedewerkers nodig. Dus investeert de organisatie in behoud, werving, opleidingen en arbeidsvoorwaarden, maar ook in diversiteit en inclusie.

Meer mensen

In 2030 moet de organisatie ruim 100.000 mensen tellen, van wie 30% vrouwen. Met circa 5.000 extra werknemers verwachten we in 2026 naar circa 85.000 medewerkers te groeien, van wie ongeveer 20% vrouw is. Dat aantal moet omhoog, want diverse teams halen de beste resultaten. Bovendien heeft Defensie alle geschikte kandidaten nodig.

Het Dienjaar en de Nationale Weerbaarheidstraining blijken succesvol. Defensie verwacht in 2027 zo’n 1.500 Dienjaarmilitairen te verwelkomen. Na een aanstelling voor een jaar en een opleiding kunnen ze blijven als beroepsmilitair. Voor de Nationale Weerbaarheidstraining streeft Defensie naar 1.800 deelnemers in 2027. Zij worden reservist of krijgen een andere functie bij Defensie.

Materieel en innovatie

Defensie investeert fors in meer gevechtskracht op land, ter zee en in de lucht en versterkt het cyber- en ruimtedomein. Nieuwe technologieën zoals drones, kunstmatige intelligentie en cybercapaciteiten zijn bepalend in de strijd. Defensie investeert in innovatie en digitalisering: onbemenst waar het kan, bemenst waar het moet. Voor een goede informatiepositie investeert de organisatie in inlichtingen, onder meer met eigen satellieten in de ruimte.

Defensie trekt veel geld uit voor het verbeteren van bestaand materieel en de aankoop van nieuw materieel waarvan er volgend jaar al wordt geleverd. Een groot deel van de contracten die Defensie afsluit, is met Nederlandse bedrijven.

Denk bij materieel aan voertuigen, schepen, vliegtuigen en bewapening. Defensie investeert verder in uitrusting en voorraden zoals munitie.

De organisatie koopt vaker materieel in Europa om op defensiegebied zelfstandiger te worden. Met partners wapens en munitie kopen helpt daarbij, net als het samen opschalen van productie en innoverend vermogen.

In 2027 stromen militaire radio's van het programma Foxtrot in voor betere informatie-uitwisseling in het veld. Defensie zet ook fors in op luchtverdediging en wil komend jaar contracten afsluiten met leveranciers voor maritieme lucht- en raketverdediging. Voor de onderzeeboten worden kruisraketten en torpedo’s ingekocht. Daarmee kan de marine ook zwaar verdedigde landdoelen op grote afstand aanvallen.

Daarnaast investeert Defensie in bescherming tegen drones. De marine krijgt op korte termijn een nieuw anti-drone systeem waarmee schepen zich beter verdedigen tegen drone-aanvallen. In 2027 komen er ook zogeheten Multi Missie Radars bij. Die kunnen snelle dreigingen van drones, artillerie en ballistische raketten detecteren.

Ook wordt Zr.Ms. Scheveningen geleverd. De mijnenjager is ontworpen om zeemijnen onschadelijk te maken met onbemenste systemen. Voor de landmacht worden naar verwachting de gemoderniseerde CV90 infanteriegevechtsvoertuigen geleverd. Verder arriveren de laatste stuks van de 28 gemoderniseerde Apache-helikopters en krijgt iedere militair nieuwe gevechtskleding.

Internationaal

'We zien dat Rusland de aanvallen op Oekraïne intensiveert, daarom is blijvende steun vanuit Nederland cruciaal. Bij de militaire steun ligt de focus op onderhoud van al geleverde systemen, het voortzettingsvermogen van het Oekraïense leger, onbemenste systemen en luchtverdediging. Nederland levert een grotere bijdrage aan de NAVO en houdt zich aan de NAVO-norm. Daarnaast investeert Nederland in defensiecapaciteiten en gezamenlijke oefeningen aan de oostgrens van Europa', aldus het ministerie.