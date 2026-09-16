Voor 14 verdachten schietincident Overasselt voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd

14 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. 'Dat beslist de raadkamer van de rechtbank. Op woensdag 16 september en donderdag 17 september moeten nog meer verdachten voor de raadkamer verschijnen', zo meldt de rechtbank Gelderland woensdag.

Man omgekomen en agenten gewond

Op 1 september 2026 vond er een schietincident plaats in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakten twee politieagenten gewond. Naar aanleiding van dit schietincident hield de politie 35 verdachten aan. Op 4 september werden 32 verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besliste dat alle verdachten 14 dagen langer blijven vastzitten. Op 7 september 2026 werd een verdachte voorgeleid en ook hij blijft 14 dagen langer vastzitten.

Beslissingen raadkamer

Op 15 september verschenen 14 verdachten voor de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie diende een vordering in om deze verdachten langer vast te houden. De raadkamer heeft beslist dat alle 14 verdachten 90 dagen moeten langer vastzitten. Een zaak bij de raadkamer is niet openbaar. Over de precieze afweging en motivering van de beslissingen van de raadkamer in deze zaak doet de rechtbank verder geen mededelingen.