Bewoner (66) overleden na woningbrand in Hattem

Groot alarm iets voor 20.30 uur op zondag 6 september. In de Begoniastraat was naar verluid een zolderbrand gaande van de categorie Middel. 'Omdat de brand hogergelegen was werden er naast tankautospuiten ook ladderwagens opgeroepen', zo meldt Hattem24.nl .

Meerdere brandweerkorpsen ingezet

Naast Hattem werden ook het brandweerkorps van Wapenveld en Zwolle Zuid opgeroepen. Ook twee ambulances kregen een noodmelding om naar de Begoniastraat te gaan. Tien minuten later werd zelfs de traumaheli opgeroepen die uit Rotterdam moest komen.

Gewonden in de woning

Er werden twee gewonden uit de woning gered. Eén van de slachtoffers was zwaargewond en meegenomen naar het ziekenhuis waar hij later is overleden. Het gaat om een 66-jarige man. Het andere slachtoffer werd nagekeken door de ambulance. Rond 21:00u gingen de korpsen die te hulp waren geschoten aan Hattem huiswaarts. Ook de traumaheli kon geannuleerd worden. De straat bleef afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk goed konden doen, de toegesnelde politie hielp daarbij.

Mogelijk explosie

Update 23:00u: Bij GLD (Omroep Gelderland) wordt een deel van deze informatie bevestigd. Wel wordt aangegeven dat dit een brand op de slaapkamer was. Mogelijk zou een door buurtbewoners gehoorde explosie aanleiding zijn van de brand. Dit lijkt niet bevestigd te zijn.

Update maandag 08:00u: Hangende het onderzoek naar de toedracht staat er nog een politiebus voor de deur.