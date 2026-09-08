Politie laat stem horen van verdachte in onderzoek naar hack Odido

De politie heeft de stem bekendgemaakt van de man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de hack van telecomprovider Odido. 'In het tv-programma Opsporing Verzocht werd een fragment ten gehore gebracht van het gesprek tussen de man en een helpdeskmedewerker van Odido', zo meldt de politie dinsdag.

'Collega van IT-afdeling Odido'

Uit onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket, bleek eerder dit jaar dat een Nederlandssprekende man naar de klantenservice van Odido belde en zich voordeed als een collega van de IT-afdeling. De verdachte gaf in dat gesprek aan dat er een probleem opgelost moest worden en dat daarvoor moet ingelogd worden op een intern systeem. De man gebruikte dusdanig veel interne terminologie dat de Odido-medewerker daadwerkelijk een collega aan de lijn dacht te hebben.

Interne systemen

Via de gegevens die hij doorgaf, kwam de medewerker terecht op een nagebouwde inlogpagina van Odido. Daar heeft de medewerker de gebruikersnaam en het wachtwoord ingevoerd. Die kwamen op dat moment dus in handen van de beller. Vanaf dat moment was er ook nog een extra beveiligingsstap nodig met een verificatiecode. Ook die voerde de medewerker in, waardoor de criminelen toegang kregen tot de interne systemen van Odido. Na het inloggen zei de verdachte dat het was gelukt om het probleem op te lossen. De twee bedankten elkaar, waarna het gesprek werd beëindigd.

Gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten buitgemaakt

Op deze manier kreeg de criminele hacker- en afpersingsgroep de gegevens van meer dan zes miljoen Odido-klanten in bezit. De daders vroegen om losgeld, maar Odido weigerde te betalen. De groep plaatste de gegevens vervolgens op het darkweb. In juli maakte de politie kenbaar audiofragmenten van het gesprek in bezit te hebben. Aan de oproep om zich te melden werd geen gehoor gegeven door de verdachte. Vandaar dat het geluidsfragment nu openbaar is gemaakt.