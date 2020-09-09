309 arbeidsongevallen door aanrijding met heftrucks in afgelopen zes jaar

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in de afgelopen zes jaar (periode 2020-2025) in totaal 309 arbeidsongevallen door aanrijding met een heftruck onderzocht. 'Dat gaat om gemiddeld meer dan 51 onderzochte meldingsplichtige arbeidsongevallen per jaar, oftewel gemiddeld één ernstig ongeval per week', zo staat in de nieuwe Monitor Arbeidsongevallen 2025, waarin de Arbeidsinspectie cijfers deelt over de arbeidsongevallen van de afgelopen zes jaar.

Heftrucks

Het gaat bij deze ongevallen om heftrucks en vergelijkbare mobiele arbeidsmiddelen voor intern transport in bijvoorbeeld een magazijn of een distributiecentrum. Denk aan palletwagens, reachtrucks – zijwaartse stoeltjesliften - en verreikers. De meeste ongevallen vonden plaats in de sectoren vervoer en opslag, industrie en handel. In tien gevallen overleed het slachtoffer. In veel zaken was er sprake van botbreuken in voeten, enkels en benen.

Bestuurder en slachtoffer zien elkaar niet

De meeste aanrijdingen ontstaan niet door een technisch defect of een slechte beheersing van het voertuig, maar door een terugkerend patroon. De bestuurder en slachtoffer merken elkaar of de ander niet tijdig op. Dit komt niet alleen door fysieke zichtbelemmeringen, zoals ladingen, pallets of stellingen. Ook aandachtsblindheid speelt waarschijnlijk een rol. Dat betekent dat mensen een gevaarlijke situatie niet bewust registreren, terwijl die zich wel in hun gezichtsveld bevindt.

Automatische detectiesystemen

Werkgevers hebben een rol in het voorkomen van arbeidsongevallen. Werkgevers noemen in de werkgeversrapportages, die meestal verplicht zijn na een ongeval, een breed pakket aan voorgenomen maatregelen om aanrijdingen met heftrucks te voorkomen. Veel genoemde maatregelen zijn organisatorisch van aard. Dit zijn onder andere maatregelen gericht op instructie, gedragsaanpassing, planning of toezicht. Andere maatregelen zijn gericht op bronaanpak of technologisch van aard, zoals het verminderen van het aantal heftrucks of het installeren van automatische detectiesystemen.

Ongevallen voorkomen

De Arbeidsinspectie wil dat werkgevers arbeidsongevallen voorkomen. Op basis van informatie die inspecteurs verzamelen bij ongevalsonderzoeken maakt de Arbeidsinspectie informatieproducten over de kenmerken van ongevallen. Die producten staan ten dienste van werkgevers, branches en sectoren om daaruit lering te trekken en worden gebruikt voor interventies om de arbeidsveiligheid te vergroten. De jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen is één van die producten.

Kerncijfers ongevallenmonitor

In 2025 rondde de Arbeidsinspectie 2.230 onderzoeken af naar meldingsplichtige ongevallen. Dat komt neer op 24 ongevallen per 100.000 banen. Bij deze ongevallen waren 2.267 slachtoffers betrokken, van wie er 40 overleden als gevolg van het ongeval. Bij 33% van de ongevallen was er sprake van blijvend letsel en bij 58% van vermoedelijk niet-blijvend letsel.

De kerncijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met eerdere jaren, al is het aantal afgeronde onderzoeken in 2025 hoger dan in 2024. 'Het gaat hier nadrukkelijk niet om het aantal arbeidsongevallen in 2025, maar om het aantal afgeronde onderzoeken in dat jaar. In het jaarverslag rapporteren we over het aantal slachtoffers in een jaar', aldus de inspectie.