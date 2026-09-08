OM eist tot 30 jaar celstraf en tbs tegen Woudenbergs oppasstel voor ernstig kindermisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 30 jaar en tbs tegen een man en 20 jaar en tbs tegen een vrouw uit Woudenberg die verdacht worden van ernstig kindermisbruik. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Op 'huiveringwekkende en sadistische wijze' misbruik gemaakt

Volgens de officieren van justitie maakte het stel op zulke huiveringwekkende en sadistische wijze misbruik van hun slachtoffers, dat de impact vergelijkbaar is met een levensdelict. “Hun harten kloppen door, maar hun levens zijn afgebroken.”

Het misbruik vindt plaats terwijl het stel op de kinderen past. Dit doen ze bijna vijf jaar lang, meerdere keren per week. Tijdens het oppassen voeren ze zeer verregaande seksuele handelingen uit met de kinderen. Ze drogeren de slachtoffers talloze keren met GHB, om de handelingen te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat ze er later niet over zouden praten. Daarnaast moeten de slachtoffers naar porno kijken en moeten ze toezien hoe de verdachten seks met elkaar hebben.

De slachtoffertjes komen uit twee gezinnen en zijn kinderen van de broer van de vrouwelijke verdachte en de kinderen van haar beste vriendin. Het gaat om zes jonge kinderen, waarbij het jonge slachtoffer pas drie weken oud is. Door de vertrouwensband kunnen de verdachten heel lang elke vorm van argwaan pareren. Mede daardoor kan het misbruik jarenlang doorgaan.

Niet meer dan een gebruiksvoorwerp

Nadat twee slachtoffertjes thuis vertellen over de gebeurtenissen tijdens het oppassen, komt het misbruik aan het licht. De politie vindt foto’s en video’s gemaakt met camera’s die in het huis hangen. Daarnaast zijn er meer dan 8000 pagina’s aan chatberichten tussen de twee verdachten gevonden, waarin zij uitgebreid praten en fantaseren over het misbruik en het misbruik evalueren. Het is huiveringwekkend met welke bewoordingen de verdachten dit doen, zeggen de officieren van justitie op zitting. “De slachtoffers zijn niet meer dan gebruiksvoorwerpen, die op mensonterende wijze beschreven worden.”

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat beide verdachten even verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Hoewel de mannelijke verdachte het merendeel van het misbruik feitelijk pleegt, is zijn vrouw overal bij. Zij houdt de kinderen vast en misbruikt enkele van hen ook zelfstandig. Daarbij is zij onmisbaar in het creëren van de gelegenheid. Zo regelt zij dat de kinderen komen logeren en dient ze GHB toe.

'Ernst vergelijkbaar met een levensdelict'

Het OM rekent het de verdachten zeer zwaar aan dat de levens van de slachtoffers op geen enkele manier belangrijk voor hen zijn geweest. Al is er in deze zaak geen sprake van een levensdelict, de impact is vergelijkbaar, aldus de officieren van justitie. “De harten van de slachtoffers en hun ouders kloppen door, maar eigenlijk zijn hun levens afgebroken. Van een onbevangen toekomst is door het handelen van deze twee verdachten geen sprake meer.”

Het OM hekelt verder de sluwe en berekenende wijze waarop de verdachten te werk zijn gegaan. Ook de verregaande, sadistische handelingen, de lange pleegperiode, de jonge leeftijd van de slachtoffers en de samenwerking tussen de twee verdachten dragen bij aan de ernst van de zaak.

Maximale straf

'Hoewel het OM beide verdachten het misbruik evenzeer aanrekent, zorgen de persoonlijke omstandigheden voor een verschil in strafeis. Door de proceshouding van de mannelijke verdachte, de ernst van zijn handelen en het gevaar dat hij vormt voor de maatschappij, ziet het OM geen enkele reden om minder te eisen dan de maximale straf: 30 jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging. Persoonlijkheidsstoornissen bij de vrouwelijke verdachte leiden volgens deskundigen tot verminderde toerekeningsvatbaarheid. Het OM komt daarom uit op een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging', aldus het OM.

De rechtbank doet op 3 november 2026 uitspraak.