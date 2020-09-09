Getuigen dodelijk ongeval op Nieuwe Gouwe OZ

Bij een ongeval op de Nieuwe Gouwe OZ in Gouda is dinsdagochtend 8 september een 18-jarige fietser om het leven gekomen. Het team Opsporing Verkeer is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren en/of beschikken over dashcambeelden.

Rond 08:45 uur kreeg het Operationeel Centrum (OC) diverse meldingen van een ernstig ongeval op de Nieuwe Gouwe OZ in Gouda. Toen de eerstehulpdiensten ter plaatse waren, troffen zij een vrachtwagen en een fietser aan. De 18-jarige fietser bleek zwaar gewond en is later overleden. Het team Opsporing Verkeer is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren en/of beschikken over dashcambeelden.