Prinses Amalia start bij Koninklijke Marine

Prinses Amalia is donderdag aan de slag gegaan bij de Koninklijke Marine als militair werkstudent. Eerder deze maand rondde zij een verdiepende Algemene Militaire Opleiding in het veld af.

De prinses neemt deel aan Defensity College. Vanuit dit programma deed zij eerder werkervaring op bij de Bestuursstaf van Defensie en de Koninklijke Luchtmacht.

Defensity College geeft studenten de kans om naast hun studie kennis te maken met de krijgsmacht. Het programma versterkt de verbinding tussen krijgsmacht en samenleving. Met verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen werken de deelnemers aan hun persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling.

Bijzondere band

Het Koninklijk Huis en de krijgsmacht zijn al eeuwen nauw met elkaar verbonden. Willem van Oranje was legeraanvoerder en latere koningen hadden het oppergezag over de krijgsmacht. Sinds de grondwetswijziging van 1983 ligt dat bij de regering. Ook Koning Willem-Alexander heeft een militaire achtergrond. Hij vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en diende daarna bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Als koning heeft hij nog altijd een bijzondere band met de krijgsmacht.