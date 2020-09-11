Politie intensiveert opsporing van illegale handel in zwaar vuurwerk

Zwaar, illegaal vuurwerk wordt ingezet als wapen tegen agenten en hulpverleners. En bij aanslagen om mensen te intimideren door explosies te veroorzaken bij woningen, bedrijven en voertuigen. Met grote gevolgen voor slachtoffers en omwonenden. De politie intensiveert daarom zowel landelijk als lokaal de opsporing van illegale handel in zwaar vuurwerk. Onder andere in samenwerking met de post- en pakketsector en door middel van extra (online) acties om de verkoop van zwaar vuurwerk via webshops tegen te gaan.

Wat gebeurt er als een flashbanger in je hand ontploft? Of als een doos Cobra’s in de achterbak van een auto tot ontploffing komt? Op het defensieterrein van Kamp de Kiek in Riel toonde de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en het Nederlands Forensisch Instituut in bijzijn van de leden van het Offensief tegen Explosies de verwoestende kracht van zwaar illegaal vuurwerk. De demonstratie maakte duidelijk wat dit vuurwerk aanricht en hoe hedendaags vuurwerkgeweld tegen politieagenten en hulpverleners eruitziet.

Veiligheid hulpverleners

Janny Knol, korpschef van de politie: ‘Het is heel belangrijk dat we op het hoogste niveau aandacht blijven schenken aan de gevaren van zwaar vuurwerk. Dit vanwege de aanslagen, maar zeker ook voor de veiligheid van hulpverleners. Het is met vuurwerk echt uit de klauwen gelopen. Dat merken politiemensen op straat het hele jaar door en natuurlijk vooral tijdens de jaarwisseling. We moeten echt zorgen dat het veiliger wordt voor alle hulpverleners.’

Europese samenwerking

Burgemeester Carola Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies, onderstreept het belang van een gezamenlijke én langdurige aanpak. ‘Er zijn dit jaar minder aanslagen met explosieven dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee ligt het Offensief op koers. Maar, iedere aanslag is er een teveel dus we kunnen niet achterover leunen.’

Het terugdringen van de beschikbaarheid van zwaar vuurwerk is een prioriteit van het Offensief tegen Explosies. Naast het verkleinen van het aantal (jonge) uitvoerders en het opsporen en vervolgen van opdrachtgevers en tussenpersonen. Zowel nationaal als internationaal worden diverse acties ondernomen om de productie, het transport, de opslag en de handel in dergelijke explosieven te verstoren.

Ook is er een internationale samenwerking met onder andere Frankrijk en Zweden om te komen tot strengere Europese wet- en regelgeving. Het voornemen van de Europese Commissie om de zogenoemde pyrorichtlijn aan te scherpen is hier een resultaat van. Mogelijk leidt dit onder andere tot een verbod op de productie van zogenoemde flashbangers zoals Cobra’s.

Maatschappelijk probleem

Consumentenvuurwerk is inmiddels verboden, per 1 augustus is de Wet veilige jaarwisseling ingegaan. Maar daarmee is het vuurwerk niet ineens verdwenen uit de maatschappij. Nationaal coördinator vuurwerk Ko Minderhoud: ‘Je ziet het overal terugkomen. Vuurwerk is niet uitsluitend een probleem van een paar raddraaiers, het wordt breed gebruikt door demonstranten, aanslagplegers, voetbalsupporters en zware criminelen. Het is een maatschappelijk probleem dat we moeten terugdringen. Dat kunnen wij als politie niet alleen. Dit moeten we samen aanpakken met de Inspectie Leefomgeving en Transport, Douane, het OM, gemeentes en alle andere partners van het Offensief tegen Explosies.’