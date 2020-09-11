Kabinet zet nieuwe crisiswetgeving in om vol stroomnet aan te pakken

Het kabinet wil zo snel mogelijk meer ruimte maken op het stroomnet. Dit is nodig om nieuwe huizen van stroom te voorzien en de duizenden bedrijven en organisaties die wachten op een nieuwe of grotere aansluiting op het stroomnet verder te helpen. Staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei) kondigt daarom vandaag nieuwe wetgeving aan om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Met tien besluiten wil het kabinet de problemen met het volle stroomnet snel aanpakken.

Staatssecretaris De Bat: “De aanpak van het volle stroomnet is een absolute topprioriteit. Het uitbreiden van het stroomnet kost nu veel te veel tijd. Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Daarom doen we met dit wetgevingspakket wat nodig is om het stroomnet sneller uit te bouwen en door slim gebruik snel ruimte vrij te maken. Onder meer door de juridische procedures fors in te korten en de ‘vluchtstrook’ van het stroomnet in te zetten.”

Crisiswetgeving

Het kabinet komt met een pakket wetswijzigingen, vergelijkbaar met de voormalige Crisis- en herstelwet. Daarmee wil het kabinet de doorlooptijd voor nieuwe stroomverbindingen halveren. Door bestaande wetten aan te passen kan er sneller resultaat worden geboekt dan met het maken van één nieuwe wet.

Minder en kortere rechtszaken

Als partijen in bezwaar gaan tegen de komst of uitbreiding van een stroomverbinding kan dat jaren duren, met meerdere rechtszaken. Dat zorgt voor veel vertraging, terwijl de uitbreidingen hard nodig zijn. Het kabinet past de regels daarom aan.

Vanaf 1 oktober is er geen sprake meer van meerdere rechtszaken, maar wordt een bezwaar één keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Daarbij is uitstel (een ‘pro forma beroepschrift’) niet meer mogelijk en gaat een uitspraaktermijn van maximaal zes maanden gelden. Het kabinet houdt de balans tussen rechtsbescherming en snelheid daarbij goed in de gaten. Iedereen die dat wil kan naar de rechter, maar het proces is korter en de omgeving en netbeheerder weten eerder waar ze aan toe zijn.

Minder vergunningen

Daarnaast gaat het kabinet een deel van de verplichte vergunningen voor de bouw of uitbreiding van hoogspanningsstations schrappen. Hiermee kunnen tientallen bouwprojecten enkele maanden tot 1,5 jaar sneller worden gebouwd. Ook wil het kabinet uitbreidingen van het stroomnet vrijstellen van stikstofvergunningen. Hier heeft Nederland in Europa actief voor gepleit, omdat de uitbreiding van het stroomnet juist helpt om de stikstofuitstoot te verlagen. Het kabinet heeft de invoering voorbereid en zal dit doen zo gauw er een akkoord in Brussel is bereikt.

Stroomnet slimmer gebruiken en zwaarder belasten

Door het stroomgebruik te verplaatsen naar andere momenten op de dag, of het stroomnet zwaarder te belasten komt er direct ruimte vrij voor woningen, scholen of andere organisaties. Het kabinet maakt het onder andere mogelijk om een deel van de ‘vluchtstrook’ op het stroomnet te gebruiken. Dit is onder de voorwaarde mogelijk dat bedrijven hun gebruik tijdelijk verminderen als er ruimte nodig is om een storing op te vangen.

Knelpunten wegnemen

De overheid heeft samen met de netbeheerders, ondernemers, medeoverheden en belangengroepen zoals de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht. Het wetgevingspakket is erop gericht om die zo snel mogelijk weg te nemen.