CBS: Meer mensen lid van de bibliotheek, vooral volwassenen

In 2025 waren ruim 3,8 miljoen mensen lid van een openbare bibliotheek, 3 procent meer dan een jaar eerder. 'Vooral meer volwassenen waren lid', zo meldt het CBS.

Meer e-books en luisterboeken uitgeleend

'Het aantal uitgeleende fysieke boeken bleef vrijwel gelijk, terwijl meer e-books en luisterboeken werden uitgeleend. Dat melden het CBS en de KB, nationale bibliotheek op basis van nieuwe cijfers.

46.000 leden erbij in 2025

Het aantal volwassen bibliotheekleden, inclusief leden waarvan de leeftijd onbekend is, steeg met 46 duizend naar bijna 1,4 miljoen, 4 procent meer dan in 2024. Er zijn vooral meer 18- tot 30-jarige leden.

Gratis

Dat meer volwassenen lid zijn van een bibliotheek hangt mogelijk samen met een door steeds meer bibliotheken ingevoerde maatregel. Steeds vaker bieden bibliotheken jongere leden na hun 18e verjaardag nog enkele jaren gratis lidmaatschap aan, of tegen een lager tarief. Ook oudere volwassenen kunnen bij een deel van de bibliotheken gratis of tegen een lager tarief lid worden. Hiervoor gelden wel specifieke voorwaarden.

74 procent jongeren lid

In 2025 was ruim 9 procent van de volwassenen lid van een bibliotheek. Onder jongeren (tot 18 jaar) is ongeveer 74 procent lid; dat zijn er 2,4 miljoen, ruim 57 duizend meer dan in 2024 (2,4 procent).