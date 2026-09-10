Camerabril gevaar voor de privacy, Consumentenbond wil verbod

De Consumentenbond pleit voor een verbod op de Ray Ban-camerabril van Meta zoals die nu te koop is. De bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen. Dit concludeert de Consumentenbond na het uitgebreid bestuderen van de bril.

De Consumentenbond ziet meerdere problemen op het gebied van privacy. De camerabril van Meta lijkt een gewone bril, maar kan fotograferen en filmen. Een lampje aan de voorkant gaat branden of knipperen als dat gebeurt.

Lampje af te plakken

Er zijn speciale stickers te koop om dit lampje af te dekken. Meta claimt dat wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, de camera niet zal werken. Maar de Consumentenbond kon na de laatste privacy-updates van Meta op 2 september 2026 nog steeds filmen met een sticker over het lampje.

Slecht te zien

Het lampje is in veel gevallen slecht zichtbaar. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat in de zon of op afstand het lampje niet altijd goed te zien is. Terwijl de resolutie van de camera in de bril sterk genoeg is om scherpe beelden van een afstand te maken.

Zorgelijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Extra zorgelijk is dat alle filmpjes en foto’s die de bril maakt naar Meta gaan, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. Een bedrijf dat wij al jaren bekritiseren vanwege talloze privacyschendingen. Het is onduidelijk wat Meta doet met de informatie en data die ze via de bril ontvangen. Om de privacy van iedereen te beschermen, zijn wij voor een verbod op de camerabril.’