CBS: Zes op de tien jongeren hebben vertrouwen in politiek

Politieke betrokkenheid is de afgelopen paar jaar vooral onder jongeren toegenomen. 'Jongeren hebben meer vertrouwen in de politiek en doen vaker mee aan protesten en demonstraties dan oudere leeftijdsgroepen', zo meldt het CBS donderdag.

Politiek

'Ze hebben nog wel minder interesse in de politiek dan oudere leeftijdsgroepen, maar die is de afgelopen jaren ook onder jongeren toch toegenomen', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over 2025 uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

Vertrouwen in politiek alleen onder jongvolwassenen toegenomen

Ouderen hebben minder vertrouwen in de politiek dan jongeren. In 2025 had 62 procent van de 15- tot 18-jarigen en 55 procent van de 18- tot 25-jarigen vertrouwen in de politiek. Onder 65- tot 75-jarigen was dat half zo veel (31 procent). Tussen 2023 en 2025 nam het vertrouwen in de politiek alleen toe onder jongeren van 18 tot 25 jaar.

18- tot 35-jarigen doen vaakst mee aan protestactie of demonstratie

Jongeren (18 tot 35 jaar) – vooral studenten en mensen met een afgeronde hbo- of wo-studie – doen vaker dan 35-plussers mee aan protestacties of demonstraties. De deelname aan zulke acties door jongeren nam na 2018 toe. In 2023 en 2024 lag de actiebereidheid onder jongeren weer wat lager. Onder 35-plussers schommelde de deelname aan protestacties en demonstraties tot 2025 licht. In 2025 nam deze voor alle leeftijdsgroepen toe.

Toename politieke belangstelling jongeren

Terwijl het vertrouwen in de politiek bij ouderen relatief laag is, is hun politieke interesse juist groter dan bij jongeren. In 2025 was 37 procent van de 15- tot 18-jarigen tamelijk of zeer geïnteresseerd in politiek, tegen 64 procent van de 65- tot 75-jarigen. In 2021 (tijdens de coronapandemie) nam de interesse in de politiek toe, vooral onder 18- tot 25-jarigen. Daarna daalde hun interesse weer, om vervolgens in 2024 en 2025 opnieuw toe te nemen.

