Vijf doden en 40 gewonden bij busongeluk Zwitserland met Nederlandse bus

Donderdag heeft aan het eind van de middag een ernstig ongeval plaatsgehad met een Nederlandse bus in Zwitserland. Dit melden diverse media vandaag.

5 doden en 40 gewonden

Bij het ernstige ongeval, dat rond 17.00 uur gebeurde, zijn 5 doden en 40 gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde op de Engadinweg tussen Zernez en Susch. In de bus zaten 45 Nederlanders waarvan 44 passagiers en 1 chauffeur die deelnamen aan een excursiereis en een dagtrip maakten vanuit Oostenrijk.

OAD

De bus is van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed in opdracht van touroperator OAD. Vijf mensen kwamen om het leven, en veertig personen raakten gewond, van wie er drie ernstig aan toe zijn.

Mogelijke oorzaak

Mogelijk moest de buschauffeur uitwijken vanwege een rotsblok dat op de weg viel of vanwege wegwerkzaamheden op de weg. Als gevolg van de uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed vervolgens een stuk naar beneden.