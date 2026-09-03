Nederland steunt Libanon bij opvang ontheemden, vluchtelingen en waterbeheer

Het kabinet draagt € 7 miljoen extra bij aan de opvang van ontheemden en vluchtelingen in Libanon, dat maakte minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens zijn bezoek aan het land bekend.

UNHCR en UNICEF

'Het geld wordt via het PROSPECTS-programma ingezet door UNHCR en UNICEF en is bedoeld voor de opvang van zowel Libanese ontheemden als Syrische vluchtelingen. Ook stelt het kabinet € 11 miljoen beschikbaar om de Libanese overheid de komende 4 jaar te ondersteunen op het gebied van waterbeheer', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Opvang ontheemden en vluchtelingen

Als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hezbollah zijn delen van het zuiden van Libanon verwoest en zijn veel Libanezen gevlucht naar andere delen van het land. Velen van hen zijn daarmee afhankelijk geworden van hulp. Daarnaast vangt Libanon al jaren meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen op. Het land heeft het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking ter wereld, dit zorgt voor zware druk op de voorzieningen.

'Conflict tussen Israël en Hezbollah zorgt voor enorme ontwrichting'

Minister Sjoerdsma tijdens zijn bezoek aan Libanon: “Het conflict tussen Israël en Hezbollah heeft – in een land dat het toch al lastig had – tot enorme ontwrichting geleid. De humanitaire situatie is fragiel en raakt zowel de Libanese bevolking als de vele vluchtelingen die in het land verblijven. Nederland is een betrouwbare partner en blijft Libanon steunen, zoals bij het bieden van opvang en bescherming. Daarbij is de inzet van organisaties als het Rode Kruis en de Dutch Relief Alliance cruciaal.”

7 miljoen extra

Via het PROSPECTS-programma steunt Nederland sinds 2019 de opvang van Syrische vluchtelingen in Libanon en sinds begin 2026 ook een programma gericht op vrijwillige terugkeer naar Syrië. Nederland stelde eerder al € 160 miljoen beschikbaar voor PROSPECTS in Libanon voor de periode 2024-2027. Het kabinet heeft besloten hier € 7 miljoen aan toe te voegen, bedoeld voor zowel de opvang van Libanese ontheemden als Syrische vluchtelingen, evenals toegang tot (nood)onderwijs.

PROSPECTS is een door Nederland gefinancierd samenwerkingsverband dat tot doel heeft vluchtelingen te beschermen en hun positie in de samenleving te verbeteren. Het programma wordt uitgevoerd door UNHCR, UNICEF, IFC, ILO en de Wereldbank, in 8 verschillende landen, waaronder Libanon.

Steun waterbeheer

Ook stelt het kabinet € 11 miljoen beschikbaar om de Libanese overheid de komende 4 jaar te ondersteunen op het gebied van waterbeheer. Doel is het helpen versterken van overheidsinstellingen om Libanon weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en waterschaarste of het risico op overstromingen.

Daarnaast gaat een deel van het bedrag naar herstel van waterinfrastructuur die de afgelopen maanden beschadigd raakte, als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Het gaat om een nieuw programma dat wordt uitgevoerd door UNICEF (Strengthening Data-Driven Water Governance and Risk Preparedness in Lebanon).